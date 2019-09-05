Mısır'ın devrik lideri Mursi'nin oğlu Abdullah hayatını kaybetti

Muhammed Mursi'nin büyük oğlu Ahmed Mursi, "kardeşi Abdullah'ın geçirdiği kalp krizi neticesinde sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdiğini" söyledi.



AİLE AVUKATI DA DOĞRULADI

Mursi ailesinin avukatı Abdulmunim Abdulmaksut da Abdullah Mursi'nin ölüm haberini doğruladı.



Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, geçen haziran ayında mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi neticesinde yaşamını yitirmişti.



Necla Mahmud ile evli olan Mursi'nin, Ahmed, Şeyma, Üsame, Ömer ve Abdullah isminde 5 çocuğu vardı.



Mursi ailesi, Ekim 2018'de Kahire'nin batısında bulunan Şeyh Zayid bölgesindeki evlerine baskın yapan güvenlik ekiplerinin Abdullah'ı gözaltına aldığını, aynı gün içerisinde de serbest bıraktığını açıklamıştı.

UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI

Abdullah ve arkadaşı Muhammed İmad Abdulmunim, Mart 2014'te bir kontrol noktasında durdurulan araçlarında uyuşturucu olduğu iddiasıyla tutuklanmış, Benha Ceza Mahkemesi tarafından 1 sene hapis ve 10 bin Mısır cüneyhi para cezasına çarptırılmştı. Abdullah Mursi 22 Temmuz 2015'te serbest kalmıştı. Mursi ailesi ise oğullarının uyuşturucu kullanmadığını, söz hususu tutuklamanın siyasi amaçlı olduğunu söylemişti.



SİSİ'Yİ BABASINI ÖLDÜRMEKLE SUÇLADI

Abdullah Mursi, babası Muhammed Mursi'nin ölümünün sonrasında Facebook sayfasından, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve diğer görevlileri babasını öldürmekle suçlayan paylaşımlarda bulunmuştu.