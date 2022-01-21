Mısır'dan Türkiye'ye sürpriz teklif: Birlikte yapabiliriz

Türkiye ve Mısır iş dünyası karşılıklı yatırımların geliştirilmesi çağrısında bulundu. Yatırımlar arttıkça iş birliği alanlarının çeşitleneceğini belirten Mısır Ticaret Odaları Federasyonu (FEDCOC) Başkanı İbrahim El Araby, 'Bu şekilde Arap alemine de birlikte açılabiliriz. Aynı şekilde AB ülkelerine ihracat çalışmalarımızı bu şekilde yürütebiliriz. İki ülke arasındaki iş birliği alanlarına yönelmemiz halinde sıfır gümrükle mal ihraç etme imkanımız doğar.' dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk yatırımcılar olarak Mısır'daki yatırımlara hiç ara vermediklerini ve ikili ilişkilerin kapsamını genişletmek istediklerini belirtti.

Hisarcıklıoğlu, Mısır Ticaret Odaları Federasyonu (FEDCOC) Başkanı İbrahim El Araby ve beraberindeki heyetle TOBB İkiz Kuleler'deki toplantıda bir araya geldi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, geçen yılın eylül ayında Kahire'ye ziyaret gerçekleştirdiklerini, El Araby ve ekibinin kendilerini çok sıcak karşıladığını ve Mısır'dan da bir iş insanı heyetinin Türkiye'yi ziyaret etmesini konuştuklarını anlattı.

Ülkeler arasında başlayan diyaloğun her iki ülke iş dünyasını da mutlu ettiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, sürece katkı sağlamak için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, her zaman siyaset ile ekonomiyi ayrı tutmaya çalıştıklarının altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:

"Türk yatırımcılar olarak Mısır'daki yatırımlarımıza hiç ara vermedik. Türk firmalarının Mısır'da 2 milyar doların üzerinde yatırımları var. Sadece 2021 yılı içinde Türk firmaları Mısır'a ilave 250 milyon dolar yatırım yaptı. Değerli kardeşim El Araby'nin şirketi El Arabi Grup başta olmak üzere Türk firmalarıyla ilave yatırım için görüşmeler yapıldığını memnuniyetle takip ediyorum."

Türkiye ile Mısır arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması

Hisarcıklıoğlu, 40'ı büyük ölçekli olmak üzere 200 firmanın Mısır'da üretim yaptığına dikkati çekerek, bunların ilave istihdam sağladığını ve ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Türk firmalarının ayrıca 75 bin civarında Mısır vatandaşına istihdam sağladığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Mısır arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması olduğuna işaret etti.

Hisarcıklıoğlu, söz konusu anlaşmanın da katkısıyla Mısır'ın, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı olduğunu ifade ederek, 2021 yılında ticaret hacminin 6 milyar doları geçtiğini ve 2020'ye göre yüzde 35 arttığını söyledi.

Daha fazla ticaret ve yatırım yapma imkanlarının olduğuna inandıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Müteahhitlerimiz Mısır'da 900 milyon dolar tutarında havaalanı ve benzeri 26 proje tamamladı. Başta demir yolları olmak üzere ulaşım alanında altyapı projelerinde yer almak isteriz. Mısırlı firmalarla, Afrika ve Orta Doğu başta olmak üzere üçüncü ülkelerde müteahhitlik ve diğer alanlarda iş birliği fırsatlarımızın olduğuna inanıyoruz. İkili ilişkilerimizin kapsamını genişletmek ve daha fazla derinleştirmek istiyoruz. 2012-2015 döneminde var olan Mersin-İskenderiye ve İskenderun-Dimyat Ro-Ro seferleri, ikili ticaretimizi ve üçüncü ülkelerde birlikte iş yapmamızı kolaylaştırıyordu. Bu anlaşmanın yenilenmesi, Türkiye ve Mısır için fayda sağlayacak. Mısır firmalarını da Türkiye'ye yatırıma davet ediyorum. Biz TOBB olarak, Türk İş dünyası olarak ilişkileri geliştirmek için desteğe hazırız."

Birlikte açılabiliriz

FEDCOC Başkanı İbrahim El Araby de karşılıklı yatırım çağrısında bulunduğu konuşmasında, yeni yatırım fırsatlarının açılmasının kendileri açısından önemine dikkati çekti.

Yatırımlar arttıkça iş birliği alanlarının çeşitleneceğini belirten El Araby, şunları kaydetti:

"Bu şekilde Arap alemine de birlikte açılabiliriz. Aynı şekilde AB ülkelerine ihracat çalışmalarımızı bu şekilde yürütebiliriz. İki ülke arasındaki iş birliği alanlarına yönelmemiz halinde sıfır gümrükle mal ihraç etme imkanımız doğar. Türk firmalarının Mısır'da karşılaştığı sorunlar olabilir. Biz federasyon olarak yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çok yakın süre sonra yeni binamıza kavuşacağız. Bu vesileyle Sayın Hisarcıklıoğlu'nu açılış merasiminde görmek isterim. Çeşitli sektörleri temsilen Mısırlı iş adamları orada olacak. Orada Türk yatırımcılarla birlikte büyük bir konferans düzenleyebiliriz. Geleceğimizi, bu çalışmaların geleceğini burada masaya yatırabiliriz."