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Dünya

Mısır'dan Türkiye'ye karşı askeri hamle

Darbeci Abdülfettah Sisi yönetimindeki Mısır, Libya sınırına yakın bir bölgede 'Kararlı 2020' askeri tatbikatını başlattı. Ülke basını tatbikatın, Türkiye'nin Akdeniz'deki tatbikatlarına karşı hamle olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 09:18:00 - 2020-07-10 10:25:30
Mısır'dan Türkiye'ye karşı askeri hamle

Libya'yı işgal altında tutan darbeci Hafter milislerini destekleyen Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, tatbikat başlattı.

Mısır merkezli Al Kahera Wal Nas televizyonu, Mısır ordusunun Libya sınırına yakın bir bölgede, "Kararlı 2020" adlı askeri tatbikat başlattığını duyurdu.

Mısır'dan askeri tatbikat

Ankara, meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH), verdiği destekle, Libya'da savaşın gidişatını değiştirdi. Hafter milisleri, ülkede stratejik yerleri kaybetmeye başladı.

"Türkiye'ye karşı"

Tatbikatın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerçekleştireceği askeri tatbikatlara yanıt olduğu belirtildi.

Al Kahera Wal Nas Televizyonu, Twitter hesabından, "Mısır Silahlı Kuvvetleri batı sınırında (Libya), 'Kararlı 2020' tatbikatını yürütüyor." paylaşımını yaptı.

Darbeci Sisi: Sirte ve Cufra kırmızı çizgimiz

Darbeci Cumhurbaşkanı Sisi, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" ifadesini kullanmış, UMH'ye bağlı güçlerin Sirte ve Cufra kentlerine harekat düzenlemesinin “kırmızı çizgiyi geçmek” olacağını savunmuştu.

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Yorumlar

TÜRKOĞLU

İŞTE EMPERYALİZMİN SADIK BİZİM OĞLANI.
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fikret özdemir

çok korktuk.tükürükle boğacakları siyonist israil sina yarım adasını ellerinden alırken korkularından bir mermi dahi atmadan cepheyi terk eden kendileri değilmiş gibi bide efeleniyor kırmızı çizgi falan filan güldürme be darbeci ahlaksız sisi
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