Mısır'dan Türkiye'ye karşı askeri hamle
Darbeci Abdülfettah Sisi yönetimindeki Mısır, Libya sınırına yakın bir bölgede 'Kararlı 2020' askeri tatbikatını başlattı. Ülke basını tatbikatın, Türkiye'nin Akdeniz'deki tatbikatlarına karşı hamle olduğunu söyledi.
Libya'yı işgal altında tutan darbeci Hafter milislerini destekleyen Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, tatbikat başlattı.
Mısır merkezli Al Kahera Wal Nas televizyonu, Mısır ordusunun Libya sınırına yakın bir bölgede, "Kararlı 2020" adlı askeri tatbikat başlattığını duyurdu.
Mısır'dan askeri tatbikat
Ankara, meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH), verdiği destekle, Libya'da savaşın gidişatını değiştirdi. Hafter milisleri, ülkede stratejik yerleri kaybetmeye başladı.
"Türkiye'ye karşı"
Tatbikatın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerçekleştireceği askeri tatbikatlara yanıt olduğu belirtildi.
Al Kahera Wal Nas Televizyonu, Twitter hesabından, "Mısır Silahlı Kuvvetleri batı sınırında (Libya), 'Kararlı 2020' tatbikatını yürütüyor." paylaşımını yaptı.
Darbeci Sisi: Sirte ve Cufra kırmızı çizgimiz
Darbeci Cumhurbaşkanı Sisi, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" ifadesini kullanmış, UMH'ye bağlı güçlerin Sirte ve Cufra kentlerine harekat düzenlemesinin “kırmızı çizgiyi geçmek” olacağını savunmuştu.