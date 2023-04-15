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Dünya Mısır'dan tarihi Türkiye kararı! ‘Hayırlı olsun’ denilerek duyuruldu
Dünya

Mısır'dan tarihi Türkiye kararı! ‘Hayırlı olsun’ denilerek duyuruldu

Yeniakit Publisher
2023-04-15 23:01:00 -
Mısır'dan tarihi Türkiye kararı! ‘Hayırlı olsun’ denilerek duyuruldu

Mısır ile Türkiye arasındaki normalleşme adımları atılmaya devam edilirken Kahire'den dikkat çeken bir karar çıktı.

Mısır'ın ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başlattığı duyuruldu.

Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Büyükelçi Şen yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımız Mısır’a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Şen, paylaşımında konuya ilişkin detaylara yer vermezken, Mısır’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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