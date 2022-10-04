Mısır’dan skandal Türkiye açıklaması: Anlaşmayı tanımıyoruz

Türkiye ve Libya arasında petrol enerjisi ve hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalanmasına Yunanistan ve Mısır tepki gösterdi.



Günü birlik resmi ziyaret kapsamında Libya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti ile görüştü.

İki ülke arasında medyadan enerji işbirliğine kadar birçok alanda anlaşmalara imza konuldu.

Darbeci yönetimi destekleyen destekleyen Libya'nın doğu merkezli parlamentosu başta olmak üzere Yunanistan ve Mısır anlaşmaları reddetti.

Mısır'ın müttefiki olarak görülen Libya Parlamentosu Başkanı Agila Salih, mutabakat muhtırasının "yetkisi olmayan bir hükümet tarafından imzalandığı için yasa dışı olduğunu" söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise muhtıra hakkında bir açıklamada bulunarak, "Yunanistan bölgede egemenlik haklarına sahip. Bu hakları uluslararası deniz hukukuna tam saygı çerçevesinde tüm yasal yollarla savunmayı amaçlıyoruz" denildi.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasına Mısır'dan da tepki geldi. Mısır Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Semih Şükri'nin Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile konu hakkında telefonda görüştüğünü ve Libya'daki son gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Dendias da Şükri ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında Twitter'da yaptığı paylaşımda, her iki tarafın da "Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin söz konusu mutabakat muhtırasını imzalama meşruiyetini tanımadığını ve pazar günü istişarelerde bulunmak üzere Kahire'yi ziyaret edeceğini söyledi.

Mepanews