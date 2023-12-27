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Dünya Mısır'dan seyahat hamlesi: 'Sudan'ı terk edin' çağrısı! Dünyaya nefsi müdafaa diye üstüne basa basa uyardı!
Dünya

Mısır'dan seyahat hamlesi: 'Sudan'ı terk edin' çağrısı! Dünyaya nefsi müdafaa diye üstüne basa basa uyardı!

Yeniakit Publisher
2023-12-27 22:07:00 - 2023-12-27 22:08:03
Mısır'dan seyahat hamlesi: 'Sudan'ı terk edin' çağrısı! Dünyaya nefsi müdafaa diye üstüne basa basa uyardı!

Mısır, Sudan'da yaşanan çatışmaların ardından vatandaşlarına dünyaya nefsi müdafaa der gibi ülkeyi terk etme ve hiçbir koşulda Sudan'a seyahat etmeme çağrısı yaptı.

Mısır, vatandaşlarına Sudan'ı terk etme ve hiçbir koşulda bu ülkeye seyahat etmeme çağrısı yaptı.
Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Sudan'ın orta kesimindeki El-Cezire eyaletinin Vad Medeni kentinde yaşanan çatışmaların ardından Mısır yazılı açıklama yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Vad Medeni kentinde çatışmaların arasında kalan 18 Mısırlı öğrenci ile ailelerinin tahliye edildiği belirtildi.

Öğrencilerin kentten, Port Sudan'daki Mısır Konsolosluğuna oradan da Mısır'a tahliye edilmeleri aşamasında Sudan makamlarıyla koordinasyon kurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, çatışma yaşanmayanlar dahil olmak üzere Sudan'ın tüm eyaletlerindeki Mısır vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etme ve hiçbir şart altında bu ülkeye seyahat etmeme çağrısı yapıldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki Mısırlıların sayısıyla ilgili bilgi paylaşmadı.
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HDK, 9. ayına giren iç savaşın başından bu yana ilk kez Sudan'ın tahıl ambarı Cezire eyaletinin merkez kenti ve ülkenin dört bir tarafına erişim imkanı tanıyan stratejik konumdaki Vad Medeni'ye saldırmıştı.

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