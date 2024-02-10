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Dünya Mısır'dan kritik çağrı: Gazze'deki durum daha da kötüleşebilir
Dünya

Mısır'dan kritik çağrı: Gazze'deki durum daha da kötüleşebilir

Yeniakit Publisher
2024-02-10 18:34:00 -
Mısır'dan kritik çağrı: Gazze'deki durum daha da kötüleşebilir

Mısır, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinde yaşanan gelişmelerin, Gazze'deki durumun daha da kötüleşeceği konusunda uyarıda bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Bulgar mevkidaşı Mariya Gabriel ile başkent Kahire'de basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarının genişlemesinin vahim sonuçlar doğuracağını vurgulayan Şukri, "Refah'taki gelişmeler, Gazze Şeridi'ndeki durumun daha da kötüleşeceğin sinyalini veriyor." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan, Ürdün, Filistin ve Almanya, İsrail'in Refah kentine yönelik kara saldırısı konusunda uyarıda bulunmuştu.

İsrail'den Refah kentine saldırı sinyalleri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada Mısır sınırında yer alan ve İsrail'in saldırılarından kaçan yüz binlerce kişinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

Savunma Bakanı Yoav Gallant ise 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.
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Filistin yönetimi de İsrail'in saldırılarının, Refah kentine taşınmasının, "yeni bir soykırım döngüsü" anlamına geleceğini ve bunun 1,5 milyon Filistinliyi tehdit ettiğini belirtmişti.

Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen yüz binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 64 Filistinli öldürüldü, 67 bin 611 kişi yaralandı.

 

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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