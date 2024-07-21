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Dünya Mısır'dan katil İsrail'in saldırısına tepki
Dünya

Mısır'dan katil İsrail'in saldırısına tepki

Yeniakit Publisher
2024-07-21 02:29:00 -
Mısır'dan katil İsrail'in saldırısına tepki

Mısır, İsrail'in Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırının tüm cephelerde gerilimi artıracağı yönünde uyarıda bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in saldırısının akabinde yazılı açıklama yapıldı.

Mısır'ın, İsrail'in Yemen topraklarına düzenlediği "askeri operasyonu" büyük bir endişeyle takip ettiği belirtilen açıklamada, bu tür saldırıların tüm cephelerde gerilimi tırmandırdığına dikkat çekildi.

Bölgede barış ve istikrarın korunması için uluslararası düzeyde çaba sarf edilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, Gazze'de yaşanan krizin ardından bölgedeki çatışmanın genişlemesinden endişe edildiği ifade edildi.

Tüm taraflara sükuneti koruma, itidalli olma ve bölgesel bir kaosa sürüklenmekten kaçınma çağrısı yapılan açıklamada, bölgesel ve uluslararası aktörlerden de Gazze savaşının sona ermesi konusunda üzerine düşeni yapması istendi.

Açıklamada, gerilimi kontrol altına alma, bölgede kapsamlı bir ateşkesin tesis edilmesi ve bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için atılması gereken öncelikli adımın Gazze'de ateşkesin sağlanması olduğu kaydedildi.
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İsrail, akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti.

Husilerin sözde Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 80 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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