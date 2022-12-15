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Ekonomi Mısır'dan doğal gaz keşfi! İşte rezerv miktarı
Ekonomi

Mısır'dan doğal gaz keşfi! İşte rezerv miktarı

Doğu Akdeniz'de Mısır doğal gaz buldu. Nergis-1X adlı kuyuda 3.5 trilyon fit küp doğal gaz rezervi bulunduğu söylendi.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 21:19:00 -
Mısır'dan doğal gaz keşfi! İşte rezerv miktarı

Mısır'ın El-Ahram gazetesinin haberine göre, Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla, enerji komitesinin bugünkü toplantısında yeni keşfe ilişkin açıklamada bulundu.

Mısır'daki ilk açık deniz sondaj kuyusu olan Nergis-1X’de bulunan gaz rezervinin henüz değerlendirme aşamasında olduğunu kaydeden Molla, bu rezervin, Zohr sahasından sonraki en önemli keşif olduğunu ifade etti.

Molla, sondaj kuyusundaki rezervin miktarıyla ilgili ayrıntıların ilerleyen günlerde açıklanacağını kaydetti.

İtalyan Eni şirketi, 2015'te Mısır açıklarındaki Zohr bölgesinde doğal gaz keşfetmişti.

Nergis-1X'te 3.5 trilyon fit küp gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

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