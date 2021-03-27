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Dünya Mısır’da trenlerin çarpıştığı anın görüntüsü ortaya çıktı
Dünya

Mısır’da trenlerin çarpıştığı anın görüntüsü ortaya çıktı

Mısır’da 32 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada trenlerin çarpışma anının yer aldığı güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 15:52:00 -
Mısır’da trenlerin çarpıştığı anın görüntüsü ortaya çıktı

Mısır’ın Sevhac kentinde dün acil durum frenlerinin bilinmeyen kişiler tarafından etkinleştirilmesinin ardından yavaşlayan yolcu trenine, arkadan gelen başka bir tren çarpmıştı. 32 kişinin ölümü ve 165 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir güvenlik kamerasına ait görüntülerde, seyir halindeki trenin yavaşlamasıyla birlikte arkadan gelen trenin çarptığı ve bazı vagonların raydan çıktığı görülüyor.

Kazanın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Abdul Fattah es-Sisi, "Bu acı kazaya ihmal, yolsuzluk veya benzeri bir şeyle neden olan herkes, istisnasız ve gecikmesiz bir şekilde caydırıcı ceza almalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

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