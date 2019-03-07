Mısır'da protestolar yeniden alevlendi! Halk sokaklara döküldü

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Mısır'da darbeci Abdülfettah es-Sisi'ye karşı idam ve tren kazalarının ardından yeniden alevlenen protestolar çığ gibi büyüyor.

Bu gece sokaklara inen Mısırlılar; tencere, tava ve ıslık çalarak darbeci Sisi'nin zulümlerini protesto etti.

Giza'ya bağlı Verrak Adası'nda firavun Sisi'nin evlerini yıkmasının ardından sabrı taşan halk, yönetimi sokaklara inerek protestolara başladı. Hala süren protestolarda halk darbeci yönetime tepki göstermeye devam ediyor.

Paraların üzerine "Mutmain ol, yalnız değilsin" yazıyorlar

Son olarak Mısırlılar, Mısır parası cüneyhlerin üzerinden "Mutmain ol, yalnız değilsin" mesajıyla yeni bir kampanya başlattı. Darbeci yönetim ise bu eylemi engellemeye çalışarak paraların geçmeyeceğini açıkladı.

Kampanyanın öncülerine baskı

Kampanyanın öncülerinden olan Mısırlı siyasi Mahmud Fethi, eylemin başarılı bir şekilde sürdüğünü ifade ederken Şark televizyonu sunucusu Mutaz Matar ise TV yayınlarında kampanyaya büyük destek veriyor. Darbeci Sisi'yi çıldırtan bu desteğin ardından Mutaz Matar'ın iki kardeşini ve ailelerini Mısırlı güvenlik güçleri alıkoydu.

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