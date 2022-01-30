Mısır’da Müslüman Kardeşler üyeleri için skandal karar!

Darbe sırasında elini halkın kanına bulayan darbeci Abdulfettah es-Sisi yönetimindeki Mısır’da, Müslüman Kardeşler grubunun üyeleri idam cezasına çarptırıldı. Mısır devlet haber ajansı MENA, bir Mısır mahkemesinin Müslüman Kardeşler grubunun 10 üyesini polise saldırı planladıkları iddiasıyla idama mahkum ettiğini duyurdu.

Haberde, söz konusu idam cezasının Mısır'ın en yüksek dini otoritesi Başmüftü'nün onaylaması gerektiği belirtilirken, sanıkların kimlikleri açıklanmadı.

Söz konusu suçlamanın nasıl ileri sürüldüğü hakkında detay verilmeyen haberde, ölüm cezasına çarptırılan 10 kişinin "Helwan Tugayları" adlı bir grup oluşturduğu ve rejimi devirmek amacıyla Kahire bölgesindeki polis hedeflerine saldırmak için daha geniş bir planın parçası oldukları öne sürüldü.

Öte yandan geçtiğimiz sene temmuz ayında Mısır’da iki ayrı davada yargılanan Müslüman Kardeşler üyesi 24 kişiyi, 2015 yılında bir polis otobüsüne yapılan saldırıya ilişkin açılan davada 16 kişiyi ve 2014 yılında ise bir polisin öldürülmesiyle ilgili görülen davada 8 kişiyi idam cezasına çarptırılmıştı.

Darbeci Mısır makamları, ülkenin ilk seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yönelik darbenin ardından "Müslüman Kardeşler"i 2013'te "terör örgütü" olarak sınıflandırmıştı.