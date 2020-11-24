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Aktüel Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı bir kez daha terör listesine eklendi
Aktüel

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı bir kez daha terör listesine eklendi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 03:00:56 -
Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı bir kez daha terör listesine eklendi

İSTANBUL (AA) - Mısır mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatını (İhvan) ve 21 muhalif kişiyi 5 yıl süreyle "Terörist Oluşum Listesi"ne dahil etme kararı aldı.

Mısır yerel basınındaki haberlere göre, söz konusu karar, ülkenin resmi gazetesi olarak bilinen "Vakai el-Mısriyye"nin pazartesi günkü sayısında yayımlandı.

Gazetede, kararın Kahire Ceza Mahkemesinde geçen perşembe günü alındığı ve kararın çıktığı tarihten itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Kararın ilk maddesinde terörist oluşumlar listesine İhvan dahil edilirken, 21 muhalif Mısırlı da aynı listeye eklendi.

Terör listesinde yer alan muhalifler arasında, hapiste bulunan Güçlü Mısır Partisi Başkanı Abdulmunim Ebul Futuh, insan hakları savunucusu Ala Abdufettah, Muhammed el-Bakır, İhvan Mürşidinin Vekili Hayret eş-Şatır'ın oğlu Hasan eş-Şatır da bulunuyor.

Kararın alındığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olduğu kaydedildi.

Ayrıca, kararın Mısır kanunlarına göre temyize götürülmesinin mümkün olduğu belirtildi.

Gelişmeye dair İhvan'dan henüz açıklama yapılmadı.

İhvan, daha önce de Mısır mahkemelerince terör listesine dahil edilmiş, İhvan savunma heyetinin temyiz süreçlerinde gösterdikleri çabalar sonuçsuz kalmış ve karar ilgili mahkemelerce onaylanmıştı.

Mısır yönetimi, ülkedeki askeri darbenin ardından Aralık 2013'te İhvan'ı yasaklı ve terörist örgüt olarak ilan etmişti. Ardından Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Mart 2014'te İhvan'ı terör örgütleri listesine almıştı. Son olarak Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyinden 10 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, "İhvan, İslam'ı temsil etmeyen, sapkın, yöneticilere karşı çıkan, fitne çıkaran, şiddet yanlısı terörist bir gruptur." ifadesi kullanılmıştı.


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