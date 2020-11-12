Mısır'da MFO'ya ait helikopter düştü! 5 Amerikan, bir Fransa ve bir Çek Cumhuriyeti vatandaşı öldü

Mısır'ın Sina Yarımadası'nın güneyinde, Çokuluslu Kuvvet ve Gözlemciler'e (MFO) ait olduğu belirtilen helikopter düştü.

Helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğü ifade edilirken, 7 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Hayatını kaybedenlerin arasında 5 Amerikan, bir Fransa ve bir Çek Cumhuriyeti vatandaşı olduğu aktarıldı. Öte yandan, 5 ABD askerinin de yaralandığı bildirildi.

MFO nedir?

Çokuluslu Kuvvet ve Gözlemciler (MFO), Mısır ve İsrail arasındaki barış antlaşması koşullarını denetleyen uluslararası bir barışı koruma kuvvetidir. MFO genellikle Sina Yarımadası'nda ve çevresinde çalışıyor.