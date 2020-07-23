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Aktüel

Mısır'da Kurban Bayramı'nda sadece bir camide bayram namazı kılınacak

Yeniakit Publisher
2020-07-23 04:47:51 -
Mısır'da Kurban Bayramı'nda sadece bir camide bayram namazı kılınacak

İSTANBUL (AA) - Mısır yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kurban Bayramı'nda sadece bir camide ve az sayıda cemaatle bayram namazı kılınması kararı aldı.

Başbakan Mustafa Medbuli'nin Kovid-19 Kriz Yönetimi Yüksek Komitesi'yle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından hükümetten yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kurban Bayramı'nda büyük camilerden sadece birinde ve sınırlı sayıda cemaatle bayram namazı kılınmasına karar verildiği belirtildi.

Mısır'da Ramazan Bayramı'nda da bayram namazı, başkent Kahire'deki Seyyide Nefise Camisi'nde Vakıflar Bakanlığı çalışanlarından yaklaşık 20 kişilik cemaatle kılınmış, namaz televizyondan canlı olarak yayımlanmıştı.

Mısır'da son verilere göre Kovid-19 kaynaklı 4 bin 440 can kaybı, 89 bin 745 vaka bulunuyor.

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