  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 89 kişi daha hayatını kaybetti

Virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 106'ya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-06-20 22:22:42 -
Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 89 kişi daha hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 89 kişi daha yaşamını yitirdi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 106'ya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte 1547 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 53 bin 758'e çıktığı belirtildi.

Bakanlık, toplam iyileşen sayısını 14 bin 327 olarak açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı