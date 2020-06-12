  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1377'ye yükseldi

Ülkedeki vaka sayısı 39 bin 726'ya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 00:19:13 -
Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1377'ye yükseldi

KAHİRE (AA) - Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 artarak 1377'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 35 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1442 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 1377'ye, vaka sayısının da 39 bin 726'ya çıktığı aktarılan açıklamada, 402 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 10 bin 691'e ulaştığı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı