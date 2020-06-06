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Aktüel

Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1198 oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-06 23:21:48 -
Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1198 oldu

KAHİRE (AA) - Mısır'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 32 kişi daha yaşamını yitirdi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 32 kişinin daha vefat ettiği ve toplam can kaybının 1198'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede 1497 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 32 bin 612'ye ulaştığı belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 8 bin 538 olduğu bildirildi.

Açıklamada, en fazla vakanın Kahire, Giza ve El-Kalyubiye, en az vakanın ise Kızıldeniz, Matruh ve Güney Sina kentlerinde görüldüğü ifade edildi.


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