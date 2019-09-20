Mısır'da halk meydanlara indi! Polis müdahale ediyor
Mısır'da yolsuzlukla suçlanan darbeci Sisi’yi protesto etmek için halka sokaklara inme çağrısı yapılmıştı. Mısırlılar akşam saatlerinde Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda Sisi'yi protesto etmeye başladı. Polis ise protestocuları gözaltına almaya başlarken, meydan etrafındaki dükkanları da kapattırıyor.20 Eylül 2019 Cuma 23:37
İspanya’da yaşayan Mısırlı Muhammed Ali, Sisi'yi yolsuzlukla suçladıktan sonra halkı sokağa çağırmıştı.
Darbeci güçler önlem almaya çalıştı
Çağrının ardından, yerel kaynaklarca, güvenlik güçlerinin ülkenin büyük meydanlarda dağılarak onlarca kişiyi gözaltına aldığı, İttihadiye Sarayı’na giden yolları ve köprüleri kapattığı bilgisi aktarıldı.
Halk meydanlara ve sokaklara indi
Ancak tüm önlemlere rağmen büyük bir kalabalık Tahrir Meydanı'nda toplanarak darbeci Sisi aleyhine sloganlar atmaya başladı.
Polis gözaltına başladı, dükkanları kapattırıyor
Tahrir Meydanı'nda ve sokaklarda halk kalabalığı giderek artarken, polis ise gözaltılara başladı.
Polisin Tahrir Caddesi üzerindeki dükkanları kapattırdığı ifade ediliyor.
Sisi ABD ziyaretini iptal edebilir
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Sisi’nin Birleşmiş Milletlerin (BM) Genel Kurulu için New York’a yapacağı ziyareti iptal edilebileceği belirtiliyor.
"Bu daha başlangıç"
Siyasi analistler eylemlerin büyüyeceği yönünde görüş bildirirken, Tahrir eylemlerini organize eden Muhammed Ali "Bu ilk adım ve devamı gelecek" dedi.
Savunma Bakanlığı'na seslendi: Sisi'yi tutuklayın
Mısırlılardan psikolojik korkuyu aşıp sokaklarda barışçıl gösterilere katılmalarını isteyen Muhammed Ali, Savunma Bakanlığına seslenip "Sisi'yi tutuklayın!" dedi.
Orduda Sisi karşıtları mı var?
Muhammed Ali'nin bu çağrısı, askeriye içinde Sisi karşıtlarının olduğuna dair söylentileri güçlendiriyor.
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