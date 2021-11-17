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Dünya Mısır'da feci yangın: Onlarca araç alevlere teslim oldu!
Dünya

Mısır'da feci yangın: Onlarca araç alevlere teslim oldu!

Mısır’ın Dekahliye kentinde yer alan bir otomobil galerisinde yangın çıktı. Çıkan yangında onlarca araç alevlere teslim olurken can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 00:57:00 - 2021-11-17 01:01:29

Mısır’ın Dekahliye kentinde yer alan bir otomobil galerisinde çıkan yangın sonucu çok sayıda araç alevlere teslim oldu.

Mısır’ın başkenti Kahire’nin kuzeyindeki Dekahliye kentinde yer alan bir otomobil galerisinde yangın çıktı. Çıkan yangında çok sayıda otomobil alevlere teslim olurken, olay yerine gelen itfaiye ve sivil savunma ekipleri, mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangını kontrol altına aldı.

Büyük çaplı maddi hasar oluştu

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

 

Soruşturma başlatıldı

Güvenlik güçleri ise, olay yerini güvenlik çemberine alırken, yangının nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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