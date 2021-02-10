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Dünya Mısır'da feci görüntüler! Onlarca yaralı var
Dünya

Mısır'da feci görüntüler! Onlarca yaralı var

Mısır'da 3 otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 65 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 16:24:00 -
Mısır'da feci görüntüler! Onlarca yaralı var

Mısır’da İsmailiye ve Zagazig kentlerini bağlayan karayolunda sis nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Üç otobüsün birbirine girdiği kazada 65 kişi yaralandı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Polis, işçi servisi olarak kullanılan bir otobüs yol kenarında bulunan bir ağaca çarparken, aynı yönden gelen 2 araç da otobüse çarptı.

Sağlık ekipleri, yaralıları İsmailiye kentinde bulunan hastaneye kaldırırken, yaralıların durumunun iyi olduğu açıklandı.

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