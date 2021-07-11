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Dünya Mısır'da facia! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Mısır'da facia! Ölü ve yaralılar var

Mısır’da bir çeyiz pazarında çıkan yangın nedeniyle 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 17:08:00 -
Mısır'da facia! Ölü ve yaralılar var

Mısır’ın Sohag eyaletinin kuzeyindeki Tahta şehrinde bulunan bir çeyiz pazarında yangın çıktı. Yangında şeker hastası 1 kişi dumandan etkilenerek hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürmeye çalışırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

10 itfaiye aracının müdahale ettiği yangında pazardaki çeyizlik eşya satan bazı mağazalar kullanılamaz hale gelirken, park halindeki araçlar da zarar gördü.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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