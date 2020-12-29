Mısır’da dünyayı şoke eden kareler! Reuters'a konuştu… Yılanları bakın ne yapıyorlar
Mısır’ın başkenti Kahire’de ağrılarına deva arayanlar 28 çeşitten fazla zehirsiz yılanın kendilerine masaj yapmasına izin veriyor. Dünya basınına düşen kareler sosyal medyada da olay oldu.
Mısır'ın başkenti Kahire'de bir masaj salonunda piton yılanları dahil 28 farklı tür yılanla masaj hizmeti sunuluyor. Mısır'da bir spa salonunda ağrılarına çare arayanlar yılanlarda şifa buluyorlar. Onlarca yılanın bedenlerinde gezmesine izin veren müşteriler sonuçtan memnun. Masaj yaptıranlar adrenalin yüklü bu masaj sonrasında hem özgüvenlerinin arttığını hem de rahatladıklarını ifade ediyor.
Onlarca yılanla 30 dakika geçiren müşteriler hallerinden memnun.
Reuters'a konuşan salonun sahibi Saffet Sedki de yılan masajlarının kas ve eklem ağrısını azaltırken kan dolaşımını iyileştirip endorfin salgılanmasını sağladığını belirtiyor.
Müşteriler 20 veya 30 dakikalık seans için yaklaşık 7 dolar yaklaşık 53 Türk lirası ücret ödüyor.