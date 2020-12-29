  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Mısır’da dünyayı şoke eden kareler! Reuters'a konuştu… Yılanları bakın ne yapıyorlar
Yaşam

Mısır’da dünyayı şoke eden kareler! Reuters'a konuştu… Yılanları bakın ne yapıyorlar

Mısır’ın başkenti Kahire’de ağrılarına deva arayanlar 28 çeşitten fazla zehirsiz yılanın kendilerine masaj yapmasına izin veriyor. Dünya basınına düşen kareler sosyal medyada da olay oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 12:03:00 -
Mısır’da dünyayı şoke eden kareler! Reuters'a konuştu… Yılanları bakın ne yapıyorlar

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir masaj salonunda piton yılanları dahil 28 farklı tür yılanla masaj hizmeti sunuluyor. Mısır'da bir spa salonunda ağrılarına çare arayanlar yılanlarda şifa buluyorlar. Onlarca yılanın bedenlerinde gezmesine izin veren müşteriler sonuçtan memnun. Masaj yaptıranlar adrenalin yüklü bu masaj sonrasında hem özgüvenlerinin arttığını hem de rahatladıklarını ifade ediyor.

Onlarca yılanla 30 dakika geçiren müşteriler hallerinden memnun.

Reuters'a konuşan salonun sahibi Saffet Sedki de yılan masajlarının kas ve eklem ağrısını azaltırken kan dolaşımını iyileştirip endorfin salgılanmasını sağladığını belirtiyor.

Müşteriler 20 veya 30 dakikalık seans için yaklaşık 7 dolar yaklaşık 53 Türk lirası ücret ödüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Vatan haini"nden geri adım! Tepki çeken Bingür Sönmez tükürdüğünü yaladı: Espri yaptım

"Aşı yaptırmayanlar vatan haini" ifadesinden geri adım atan Bingür Sönmez, "Espri yaptım" ifadesiyle kendisini aklamaya çalıştı. Tepkilere r..
Aboubakar’a yapılan terbiyesizlik sonrası Emniyet’e flaş çağrı
Spor

Aboubakar’a yapılan terbiyesizlik sonrası Emniyet’e flaş çağrı

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ın annesini kaybetmesinin ardından sosyal medyada paylaşılan küfürler..
Maduro'dan dünya gündemini sarsan iddia: Çok yakın bir zamanda ülkemize saldıracaklar
Dünya

Maduro'dan dünya gündemini sarsan iddia: Çok yakın bir zamanda ülkemize saldıracaklar

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'nın sınırlarına askeri yığınak yaptığını ve yıl sonunda kendilerine saldıracaklarını iddi..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay