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Dünya Mısır'da Darbeci Sisi'yi korkutan gösteriler
Dünya

Mısır'da Darbeci Sisi'yi korkutan gösteriler

Mısır’da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye yaptığı darbe sonucu Mısır’daki iradeyi ele geçiren Abdülfettah es-Sisi zor günler geçiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 15:18:00 -

Müslüman Kardeşler Teşkilatı’na (İhvan) yaptığı zulümlerle kendinden sıkça söz ettiren Sisi’nin başı son 4 gündür dertte.

İspanya’da yaşan müteahhit Muhammed Ali’nin geçtiğimiz yıl başlattığı ve bu sene aynı gün sokağa çıkma çağrısı yaptığı 20 Eylül’den bu yana Mısır sokakları durulmuyor.

Son olarak dün gece yaptığı paylaşımda, ışıkların açılıp kapatılmasını, ıslık çalınmasını ve saat 23.00’da sokağa çıkma çağrısını yapan Ali karşılık bulmaya devam ediyor.

4 gündür Kahire’nin güneyinde bulunan Gize bölgesinde yoğun protestolar devam ederken dün gece Beni Suef bölgesinde de halk sokağa çıktı.

Kadın ve çocukların dahi sokağa çıktığı gece de polis ek önlemler aldı.

Protestoların başkent Kahire’de yoğunluk bulup bulmayacağı belli olmamasına karşın, hergün yeni bir bölgede halk sokağa çıkarak darbeci Sisi’ye karşı sloganlar atıyor.

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