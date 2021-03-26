Mısır'da bir kriz daha! Ölü ve yaralılar var

Mısır'ın Sohag kentinde iki trenin çarpışması sonucu 32 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı.

Mısır'ın güneyinde, başkent Kahire'ye 460 km uzaklıktaki Sohag şehrinde iki tren çarpıştı.

Sağlık Bakanlığı en az 50 kişinin yaralandığını duyurdu. Hayatını kaybeden olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yok.

Kaza sonucunda üç vagonun raydan çıktığı belirtiliyor.

Ülkede Süveşy Kanalı kriz var

Ülkede Süveyş Kanalı krizi devam ediyor. Süveyş Kanalı'nda çapraz bir şekilde karaya oturarak geçişlerin durmasına neden olan 400 metre uzunluğundaki dev kuru yük gemisini kurtarma operasyonu devam ediyor. Bu operasyonun günler ve hatta haftalar sürebileceği belirtiliyor.

Süveyş Kanalı'nda 400 metrelik Ever Given adlı geminin yan dönmesi sonucu kanalı tıkamasıyla birlikte dünya deniz ticareti olumsuz etkilendi. Yüzlerce gemi Süveyş Kanalı'ndan geçmek için sıraya girerken petrol tankerlerinin de bu sırada bulunması fiyatlarda oynaklığa neden oldu.

Türkiye'den destek çağrısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin, "Yardım önerimizi yaptık ve onlardan olumlu bir yanıt gelirse yardım götürürüz." dedi.

Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik çalışmalar konusunda Süveyş Kanalı'nın önemli lojistik koridorlarından birisi olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, "2 gündür trafik sağlanamıyor. Hatta şu anda Ümit Burnu'ndan rotalarını değiştiren gemiler var. Biz de tabii ki dünya ticaret hacmini etkileyen bir konu olduğu için bizim de çok güçlü ve mahir bir filomuz var. Biz de yardım önerimizi yaptık ve onlardan olumlu bir yanıt gelirse yardım götürürüz. Bizim Nene Hatun Gemimiz böyle büyük operasyonları yapacak dünyadaki sayılı gemilerden bir tanesi. Burada zaten İstanbul Boğazı'nı yönetiyor arkadaşlarımız. Arkadaşlarımız hazır bekliyor. Olumlu bir yardım çağrısı olursa gereğini yaparız." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, Nene Hatun Gemisi'nin oradaki çalışmalara nasıl destek verebileceğine ilişkin soruya, "Yani geminin kurtarılması ve Süveyş Kanalı trafiğinin açılması için önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Onlar ihtiyaç duyuyorlarsa elimizden geleni yaparız. Şu an bir yanıt gelmedi." cevabını verdi.