Mısır'da bir felaket daha! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dün tren kazası meydana gelen Mısır'da bugün de başka bir felaket yaşandı. Başkent Kahire'de bir binanın çökmesi sonucu 8 kişi öldü, 29 kişi de yaralandı.
Mısır'ın başkenti Kahire'nin doğusundaki Şüveys Köprüsü Caddesi'nde, 10 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı belirtildi.
Görgü tanıkları enkaz altında hala çok kişinin olabileceğini belirtiyor.
Kahire Valisi Tümgeneral Halid Abdul Al, çöken binanın bitişiğindeki binaların incelenmesi ve ardından enkaz kaldırma çalışmaları yapılması için ekip kurulduğunu açıkladı.
Dün Mısır'ın orta kesimdeki Sevhac bölgesinde meydana gelen tren kazasında 32 kişi hayatını kaybetmiş, 165 kişi de yaralanmıştı.