  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Mısır'da bir felaket daha! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Mısır'da bir felaket daha! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dün tren kazası meydana gelen Mısır'da bugün de başka bir felaket yaşandı. Başkent Kahire'de bir binanın çökmesi sonucu 8 kişi öldü, 29 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 14:07:00 - 2021-03-27 14:35:07

Mısır'ın başkenti Kahire'nin doğusundaki Şüveys Köprüsü Caddesi'nde, 10 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıkları enkaz altında hala çok kişinin olabileceğini belirtiyor.

Kahire Valisi Tümgeneral Halid Abdul Al, çöken binanın bitişiğindeki binaların incelenmesi ve ardından enkaz kaldırma çalışmaları yapılması için ekip kurulduğunu açıkladı.

Dün Mısır'ın orta kesimdeki Sevhac bölgesinde meydana gelen tren kazasında 32 kişi hayatını kaybetmiş, 165 kişi de yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yakın zamanda Türkiye'ye gelecekler! Rusya'dan açıklama geldi
Dünya

Yakın zamanda Türkiye'ye gelecekler! Rusya'dan açıklama geldi

Yakın zamanda Türkiye'de yapılacak olan Afganistan-Taliban görüşmeleri öncesi konuşan Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, " ''Afgan..
ABD Başkanı Joe Biden'dan Başkan Erdoğan'a davet
Siyaset

ABD Başkanı Joe Biden'dan Başkan Erdoğan'a davet

ABD Başkanı Joe Biden, 22-23 Nisan’da sanal ortamda düzenlenecek İklim Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etti. ..
Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor?
Gündem

Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor?

Her ilden kaç vekil çıkıyor? Yüksek Seçim Kurulu nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi. Peki, İstanbul'dan kaç veki..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay