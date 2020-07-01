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Mısır'da 81 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Ülkede toplam can kaybı 2 bin 953'e, vaka sayısı 68 bin 311'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 00:02:23 -
Mısır'da 81 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 81 kişi daha hayatını kaybetti.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 81 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 953'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, 1557 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 68 bin 311'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, ayrıca, 509 kişinin daha sağlığına kavuştuğunu, böylece iyileşen sayısının 18 bin 460 olduğunu açıkladı.

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