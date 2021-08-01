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Mısır'da 8 asker öldü
Dünya Mısır'da 8 asker öldü
Dünya

Mısır'da 8 asker öldü

Mısır ordusuyla terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmada 8 asker öldü. 89 teröristin de etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 18:00:00 -
Mısır'da 8 asker öldü

Mısır ordusu tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ’a karşı düzenlenen operasyonlarda 8 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı. Açıklamada, operasyonların Sina Yarımadası’nın kuzeyinde düzenlendiği ifade edilirken, hayatını kaybeden askerlerin hepsinin aynı bölgede mi yoksa farklı bölgelerde mi hayatını kaybettiğine dair ayrıntı verilmedi.

Operasyonlarda 89 terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, teröristlerin Sina Yarımadası’nın kuzeyine sızmak için kullandığı 13 tünelin de imha edildiği ifade edildi.

Operasyonlar sırasında farklı türde silah ve mühimmatlara el koyulduğu belirtilen açıklamada, içlerinde intihar bombacılarının kullandığı patlayıcı kemerlerin de bulunduğu yüzlerce patlayıcı cihazın imha edildiği aktarıldı. Operasyonların tam olarak ne zaman düzenlendiği belirtilmezken, hava kuvvetlerinin sınır muhafızlarıyla koordineli şekilde ülkenin batı ve güney sınırlarına girmeye çalışırken bir kısmı silah ve mühimmat yüklü 200 aracı da imha ettiği açıklandı.

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