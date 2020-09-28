  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mısır'da 6 muhalif hakkında nihai idam cezası
Aktüel

Mısır'da 6 muhalif hakkında nihai idam cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-28 18:30:28 -
Mısır'da 6 muhalif hakkında nihai idam cezası

İSTANBUL (AA) - Mısır'da yüksek mahkeme, 2013-2015 yıllarında 3 kişiyi öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan muhalif 6 sanığın idam kararını nihai olarak onadı.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, yüksek mahkeme kamuoyunda "Kirdase Halk Direniş Komitesi" olarak bilinen davada 6 sanık hakkında verilen idam kararına itiraz başvurusunu reddetti ve idam hükmünü onadı.

Mahkeme ayrıca aynı davada haklarında müebbet hapis cezasına (25 yıl) hükmedilmiş 7 sanığın cezasının 10 yıla indirilmesine karar verdi.

Mısır yasalarına göre kesin olan söz konusu karar, temyize götürülemiyor.

Kahire Ceza Mahkemesi, Ağustos 2019'daki duruşmada, 2013-2015 yıllarında 3 kişiyi öldürdükleri ve silahlı hücre kurdukları suçlamasıyla yargılanan muhalif 6 sanığın idamına hükmetmişti.

"Devlet kurumlarına saldırı hedefiyle yasalara aykırı şekilde terör hücresi kurmakla, biri polis 3 kişiyi öldürmekle, kamu düzenini bozmakla, ateşli silah, cephane ve patlayıcı bulundurmakla" suçlanan sanıklar defalarca bu ithamların doğru olmadığını ifade etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HDP'den Azerbaycan hazımsızlığı!
Gündem

HDP'den Azerbaycan hazımsızlığı!

Ermenistan'ın hain saldırısının ardından karşı saldırı başlatan kardeş Azerbaycan'a Türkiye'den destek mesajları yağdı. Türkiye'nin Azerbayc..
Ermenistan saldırısında kahreden detay
Gündem

Ermenistan saldırısında kahreden detay

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısının detayları ortaya çıkıyor... Ermenistan'ın sal..
İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ teklifi
Dünya

İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ teklifi

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tarfından yapılan açıklamada, meselen..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı