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Mısır'da 6 muhalif hakkında idam cezası

Kahire Ceza Mahkemesi, 3 kişiyi öldürmekle suçlanan 6 sanık hakkında idam cezası verdi

19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:11
Mısır'da 6 muhalif hakkında idam cezası

KAHİRE (AA) - Mısır'da mahkeme 2013-2015 yıllarında 3 kişiyi öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan muhalif 6 sanığın idamına hükmetti.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Kahire Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "Kirdase Halk Direniş Komitesi" olarak bilinen davanın bugün görülen duruşmasında 6 sanık hakkında idam, 41 sanık hakkında ise müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme 14 sanığın beraatına hükmederken, 7 sanığın 15'er yıl, 1 sanığın ise 3 yıl hapsine karar verdi. Bir sanık hakkındaki dava ise vefat etmesi nedeniyle düşürüldü.

Söz konusu 6 sanık hakkında 22 Mayıs'ta idam kararı verilmiş ve evraklar "görüşüne başvurulmak" üzere ülke müftüsüne gönderilmişti.

Toplam 70 sanığın yargılandığı davada karar duruşmasının 19 Haziran'da görüleceği açıklanmış, ancak farklı gerekçelerden dolayı duruşma mahkeme tarafından ertelenmişti.

Kahire Başsavcılığı 2013-2015 yıllarında "devlet kurumlarını hedef alan yasa dışı örgüt kurmak, kamu düzenini ihlal etmek, silah taşımak ve 3 kişiyi öldürmek" suçlamalarıyla sanıkları 2 Aralık 2015'te mahkemeye sevk etmişti.

İlk duruşması 23 Mayıs 2016'da görülen davada, sanık avukatları "yönetime muhalif" oldukları belirtilen müvekkillerine yöneltilen tüm suçlamaları reddetmişti.

Mısır yasalarına göre hakkında idam kararı verilen bütün mahkumların dosyası ülke müftüsüne istişare amaçlı gönderiliyor. Müebbet hapis cezası ise ülkede 25 yıl olarak uygulanıyor.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:11
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