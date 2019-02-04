Mısır'da 40 mumya bulundu
Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, Minye şehrinde 3 antik mezarda 40 mumyanın bulunduğunu açıkladı.04 Şubat 2019 Pazartesi 01:10
Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, Minye şehrinde 3 antik mezarda 40 mumyanın bulunduğunu açıkladı.
Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı düzenlediği basın toplantısında, Minye şehrindeki Tuna el-Gebel nekropolisinde 3 tarihi mezarın içinde 40 mumyanın bulunduğunu duyurdu.
Mumyaların büyük bir kısmının birbiriyle bağlantılı iki mezarlıkta bulunduğu, üçüncü mezarlıkta ise mumyaların yanı sıra çanak çömlek ve 2 tahta tabut olduğu belirtildi.
Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 3 mezarla birlikte derinliği 9 metreyi bulan bir kuyu da tespit edildiği belirtildi.
Mezarların bir aileye ait olduğu tahmin ediliyor.
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