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Dünya Mısır'da 20 araç birbirine girdi: 15 yaralı
Dünya

Mısır'da 20 araç birbirine girdi: 15 yaralı

Mısır'da yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle 20 araç birbirine girdi. Kazada 15 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 16:38:00 - 2022-01-03 16:43:27

Mısır’ın Benha-Şubra yolunda yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 15 kişi yaralandı.

Mısır’ın başkenti Kahire’nin kuzeybatısında yer alan Kalyubiye şehrinin Benha- Şubra yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle 20 araç birbirine girdi.

15 kişi yaralandı

Yetkililer, 15 kişinin yaralandığı kazada yaralıların hastanede tedavi altına alındığını ifade ederken kaza ile ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.

Ülkede, yol güvenliğinin yeteri kadar alınamaması, bakımsız altyapı ve trafik kurallarının uyulmaması nedeniyle sıklıkla trafik kazaları meydana geliyor.

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