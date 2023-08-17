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Dünya Mısır'a ait olmayan uçak Zambiya'da! Hükümet hemen harekete geçti, apar topar el koydu: Altını ve doları dolu çıktı
Dünya

Mısır'a ait olmayan uçak Zambiya'da! Hükümet hemen harekete geçti, apar topar el koydu: Altını ve doları dolu çıktı

Yeniakit Publisher
2023-08-17 23:23:00 - 2023-08-17 23:27:37
Mısır'a ait olmayan uçak Zambiya'da! Hükümet hemen harekete geçti, apar topar el koydu: Altını ve doları dolu çıktı

Mısır'ın başkenti Kahire'den kalktıktan sonra Zambiya'nın başkenti Lusaka'ya iniş yapan ve Zambiyalı yetkililer tarafından el konulan özel uçağın Mısır'a gidiyordu. Zambiya otoriteleri, içerisinde 5.6 milyon dolardan fazla nakit para, 127.2 kilogram altın, beş tüfek ve bir miktar cephane bulunan uçağı ele geçirdi. Yetkililer uyuşturucu ticaretinden şüpheleniyor.

Zambiya makamları, içerisinde 5,6 milyon dolardan fazla nakit, 127,2 kilogram altın, beş tüfek ve bir miktar mühimmat buldukları uçağa el koydu.

Akşam'ın derlediği haberde Independent'tan çevirdiği habere göre, arasında 6'sı Mısırlı olan toplam 10 kişi de alıkonulanlar arasında yer alıyor. Uçağın Kahire Havalimanı'ndan geldiği tahmin ediliyor.

Zambiya Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu Genel Müdürü Nason Panda, geçtiğimiz pazartesi akşam saat 7 civarında Kahire'den gelen bir uçağın Lusaka'daki Kenneth Kaunda Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığını ve içerisinde altın, para ve mühimmat bulunduğunu söyledi.

Panda, paranın soruşturma tamamlanana kadar Zambiya Bankası'nda emanet edildiğini ifade etti. Ayrıca, aynı kaçakçılık operasyonu kapsamında yerel bir havayolu şirketine ait başka bir uçağa da el konulduğunu ekledi.

Zambiya haber sitelerinin bildirdiğine göre, uçak Kahire'den gelmiş ve uçuş programına göre tekrar Mısır'a dönmesi bekleniyordu.
Gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı Mısırlı, diğer 4 kişi ise İspanyol, Hollandalı, Letonyalı ve Zambiyalı, olup daha fazla Zambiyalının da olayla bağlantısı olabileceği belirtiliyor.
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Panda'nın sağladığı ilk bilgiler, bu kişilerin Zambiya'ya ticari işlemler için geldiğini işaret ediyor.

Ancak, Panda, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve somut kanıtların olmadığı sürece bu kişilerin isimlerini vermemeyi tercih ettiğini belirtti.

Panda ayrıca, uçağın yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirilmesi nedeniyle alıkonup arandığını doğruladı.

Operasyon sonucunda, 5.6 milyon dolardan fazla para, 5 tabanca, 7 mühimmat deposu, 126 mermi, 127,2 kg ağırlığında 602 parça altın ve 1 altın ölçüm cihazı ele geçirildi.

 

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