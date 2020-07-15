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Aktüel

Mısır yönetiminden Libya'daki Hafter milislerine askeri mühimmat yardımı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 11:38:59 -
Mısır yönetiminden Libya'daki Hafter milislerine askeri mühimmat yardımı

TRABLUS (AA) - Libya ordusu, Mısır'daki Abdufettah es-Sisi yönetiminin ülkenin doğusundaki Tobruk kentine askeri mühimmat gönderdiğini belirledi.

Libya ordusu tarafından yürütülen Öfke Volkanı operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, Mısır tarafından getirilen mühimmatların bu sabah kamyonların oluşturduğu bir konvoyla Tobruk kentine ulaştırıldığı ifade edildi.

Tobruk'a söz konusu mühimmatı getiren kişilerin askeri üniformalı oldukları kaydedilen açıklamada, daha fazla detay verilmezken konu ile ilgili fotoğraflara yer verildi.

Öfke Volkanı operasyonu basın birimi, 8 Nisan'da da Mısır'dan gelen bir geminin Tobruk Limanı'na demirlediğini gösteren fotoğraflar paylaşmıştı. Fotoğraflarda gemide askeri mühimmat yüklü 40 kamyonun olduğu gözlenmişti.

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün yaptığı açıklamada Sirte ve Cufra bölgelerinde "büyük savaş" olacağını ileri sürmüştü.


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