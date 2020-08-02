  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mısır ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-08-02 04:37:38 -
Mısır ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Mısır'da 4 bin 834'e, Tunus'ta 51'e yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 29 kişinin daha hayatını kaybettiği, ülkedeki toplam can kaybının 4 bin 834'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 238 yeni vakanın tespit edildiği, virüse yakalananların sayısının 94 bin 316'ya, iyileşenlerin sayısının ise 41 bin 137'ye ulaştığı aktarıldı.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 17 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiği, toplam vakaların 1552'ye ulaştığı, bunlardan 1217 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı