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Gündem Mısır ve Libya teklifi TBMM'de kabul edildi
Gündem

Mısır ve Libya teklifi TBMM'de kabul edildi

Türkiye ile Mısır ve Libya arasında dostluk grubu oluşturulması için TBMM'ye sunulan teklif, oy birliği ile kabul gördü.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 00:25:00 - 2021-04-28 00:43:46
Mısır ve Libya teklifi TBMM'de kabul edildi

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin liderliğini kabul eden Mısır ile ilişkiler düzeliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye ve Mısır arasında dostluk grubu oluşturulması için TBMM'ye teklif verdiklerini açıklamıştı.

Dostluk tezkeresi oylanarak kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Mısır Arap Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi ve Libya Temsilciler Meclisi ile TBMM arasında Parlamentolar Arası Dosluk Grupları kurulmasına ilişkin Meclis tezkeresi ele alındı. Genel Kurul'da oylanan tezkere kabul edildi.

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