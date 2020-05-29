Mısır ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

KAHİRE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Mısır'da 879'a Cezayir'de 638'e yükselirken, Ürdün'de vaka sayısı arttı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 34 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, ülkedeki toplam can kaybının 879 olduğu kaydedildi.

Son 24 saat içinde 1289 kişinin enfekte olduğu, toplam vaka sayısının 22 bin 82'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, Mısır'da virüsün ilk kez görüldüğü tarihten bu yana en yüksek vaka sayısı ve ölüm oranının bugün kaydedildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, toplam iyileşen sayısı 5 bin 511 olarak açıklandı.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu can kaybının 638'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 137 kişinin test sonucunun pozitif çıkmasıyla vaka sayısının 9 bin 134'e, sağlığına kavuşanların sayısının ise 145 artarak 5 bin 422'ye ulaştığı ifade edildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da, 2 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 730'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, 10 kişinin sağlığına kavuşarak iyileşenlerin sayısının 507'ye ulaştığı ve yeni can kaybı yaşanmadığı bilgisine yer verildi.



