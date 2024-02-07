Mısır ve BAE'den Türkiye'ye kötü haber! İki aylığına istediklerini aldılar ama sonrası bizde

Rusya Tur Operatörleri Birliği(ATOR) Şubat ayında Rus turistlerin en çok tur satın aldığı ülkeleri duyurdu. Türkiye yedinci sırada yer aldı. Türkiye'ye giden Rus turistleri ülkelerine çekmek için fiyat politikasında sürekli indirimler yapan BAE ve Mısır'ın ilk 3'te yer alması dikkat çekti. Arap ülkelerine olan talebin mevsimsel olduğu ve iki ay sonra Rusların yeniden Türkiye'yi seçeceği ifade ediliyor.