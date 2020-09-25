Mısır ordusu 3 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı
GAZZE (AA) - Mısır ordusu, Gazze açıklarında avlanan 3 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı.
Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır deniz kuvvetlerine ait hücum botlarının, Gazze açıklarında avlanan ve Mısır karasularına giren 3 Filistinli balıkçının bulunduğu tekneye ateş açtığını belirtti.
Daha sonra teknede bulunan aynı aileden 3 balıkçının gözaltına aldığını ifade eden Ayaş, durumlarının ve nereye götürüldüklerinin henüz öğrenilemediğini ekledi.
Konuyla alakalı Mısır tarafından ya da Gazze'deki Filistin bakanlıklarından açıklama yapılmadı.