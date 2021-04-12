  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mısır medyası yazdı: Yunanistan yerine Türkiye ile anlaşmak bizim için daha karlı
Gündem

Mısır medyası yazdı: Yunanistan yerine Türkiye ile anlaşmak bizim için daha karlı

Mısır medyası, "Yunanistan'ın yerine Türkiye ile MEB Anlaşması imzalamak Mısır için çok daha karlı" itirafında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 16:31:00 - 2021-04-12 16:34:53

 yeniakit.com.tr 

Mısır medyası, Türkiye ile "Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Anlaşması" imzalamasının Mısır için çok daha karlı olacağını yazdı.

Ocak 2019 tarihinde Kahire'de kurulan, Mısır, Ürdün, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve İtalya'nın üyesi olduğu Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na Türkiye ve Libya'nın katılmadığını belirten Mısır medyası, Libya Savaşı'na da değindi.

Türkiye Libya'da dengeleri değiştirdi

Darbeci Hafter ve destekçilerinin Libya'nın başkenti Trablus'u düşürmek üzereyken Türkiye'nin askeri müdahalesiyle bölgede işlerin değiştiğini hatırlatan Mısır medyası şu ifadeleri kullandı:

"Nisan 2019'da Libya'da Hafter müttefikleri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın ekipmanlarıyla Trablus'a karşı operasyona başladı. Trablus kuşatıldı ve düşme zamanı kaçınılmazdı ta ki Akdeniz'in bir başka ülkesinden destek gelene kadar. Kasım 2019'da Türkiye tüm Akdeniz ülkelerini şaşırttı ve Erdoğan Libya tiyatrosuna katıldığını duyurdu."

Türkiye'nin Libya'ya askerlerini göndermesi sonrası Hafter güçlerinin bozguna uğrayarak geri çekildiğini aktaran Mısır medyası, "Fayiz es-Serrac ve Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan bir anlaşmanın ardından Türkiye Trablus iktidarını desteklemek için güçlerini gönderdi. Türkiye ve Libya arasında iki anlaşma imzalandı. Bunlardan ilki askeri ve güvenlik işbirliği, ikincisi ise iki ülke arasındaki deniz sınırlarının çizilmesi hakkındaydı." dedi.

"Türkiye ile anlaşmamız daha karlı"

İki ülke arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasının Türkiye'ye ciddi ayrıcalıklar sağladığına vurgu yapan Mısır medyası "Anlaşma Türkiye'ye hakkı olarak gördüğü ayrıcalıklar veriyor. Ve bu anlaşma Mısır'a Yunanistan ile yaptıkları anlaşmadan daha büyük bir ayrıcalıklı ekonomik bölge sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Kahire'nin Ankara ile anlaşması gerektiğinin altını çizen Mısır medyası, "Türkiye ve Mısır arasında yapılacak deniz sınırı anlaşması Mısır'a daha büyük bir deniz alanı sağlıyor" dedi.

Kahire'nin Yunanistan ile anlaşmasının Mısır MEB'inden birçok bölgeyi alacağını kaydeden Mısır medyası, "Mısır'a MEB'lerinde büyük bir artış hakkı veren Türk kaynaklarına göre Mısır'ın alacağı MEB alanı Sırbistan ile aynı büyüklükte olacak" diye yazdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal bildirisi sonrası harekete geçildi! Erdoğan'dan flaş talimat
Siyaset

Skandal bildirisi sonrası harekete geçildi! Erdoğan'dan flaş talimat

104 emekli amiralin darbe imalı skandal gece yarısı bildirisi sonrası harekete geçen hükümet, “rütbe sökme”nin kriterlerini değiştirmeyi gün..
Mahkemeden şoke eden karar! Dilipak böyle itiraz etti
Gündem

Mahkemeden şoke eden karar! Dilipak böyle itiraz etti

Antalya 1. Tüketici Mahkemesi’nde 6 Nisan 2020 tarihinde, Huawei ve Microsoft tarafından açılan davanın gerekçeli kararı yayınlandı. Abdurra..
Selvi yazdı... Bildirinin perde arkasında yatan WhatsApp gerçeği!
Gündem

Selvi yazdı... Bildirinin perde arkasında yatan WhatsApp gerçeği!

Vesayet yanlısı 104 emekli amiralin tartışmalara neden olan darbe imalı bildirisinin yankıları sürüyor. Abdulkadir Selvi, bugün hakim karşıs..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay