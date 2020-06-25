Mısır, Libya'da başarılı olabilir mi? Uzman isim açıkladı

Türkiye'nin askeri desteği ile darbeci Hafter güçlerine ağır darbeler vuran Libya ordusunun yeni hedefi Sirte ve Cufra Hava Üssü iken, Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen darbeci Sisi'den askeri müdahale tehdidi geldi.

Peki darbeci Sisi gerçekten Libya'ya askeri müdahalede bulunabilir mi?

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Ortadoğu Analisti Mohammad Pervez Bilgrami, Sisi'nin son mesajlarının siyasi bir mesaj olabileceğini belirterek, "Mısır ordusunun Libya'da zayıf noktaları var. Yabancı bir ülkenin topraklarında kapsamlı bir harekat düzenleme kapasitesinden yoksunlar. Mısır ekonomisindeki sorunlar zaten devam ediyor. Etiyopya ile Mısır'ı savaşın eşiğine getiren baraj sorunu çözülmedi. Bu barajlar Mısır için çok daha önemli bir sorun" dedi.

"Sisi, Suudi Arabistan ve BAE'ye güvenemez"

Mısır'daki darbeci yönetimin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğine güvenemeyeceğini belirten Bilgrami, "Libya'da Hafter destekçisi ülkelerin çıkarları birbirinden farklı. Fransa ve Rusya'nın bu ülkedeki ajandaları birbirinden de farklılık gösteriyor" dedi.

"Sisi İsrail'in siyasi ajandasını uyguluyor"

2013 yılında yaşanan darbe sonrası bölgede Mısır projesinin hayata geçirildiğini söyleyen Bilgrami, "Mursi'nin devrilişi ile birlikte, Sisi yönetimine bölgede kaos oluşturma ve İsrail'in siyasi ajandasını Filistin'de uygulama görevi verildi." ifadelerini kullandı.