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Mısır insan hakları kuruluşlarından, mahkumların serbest bırakılması çağrısı

2020-04-26 22:20:36 -
Mısır insan hakları kuruluşlarından, mahkumların serbest bırakılması çağrısı

İSTANBUL (AA) - Yurt dışındaki Mısır insan hakları kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mısır hapishanelerinde sağlık durumu iyi olmayanlarla, kadın ve çocuk mahkumların serbest bırakılmasını istedi.

Adalet İnsan Hakları Kurumu, Selam Uluslararası İnsan Haklarını Koruma Organizasyonu (SPH) ve Şihab İnsan Hakları Merkezi tarafından hazırlanan ortak raporda, Mısır'daki mahkumların durumlarına ışık tutuldu.

Raporda, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ile kronik hastalıkları olan mahkumların Kovid-19 salgınının yaşandığı bu günlerde özel muameleye en çok ihtiyaç duyan kişiler olduğu ifade edildi.

Pek çok ülkenin, salgın nedeniyle bazı mahkumları salıverdiğine değinilen raporda, hapishanelerdeki "en zayıf kesimi" oluşturan bu kişilerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Mısır hükümetinden söz konusu taleple ilgili açıklama yapılmadı.

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