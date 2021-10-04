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Dünya Mısır ile yapılan ortak toplantıda Rusya'dan küstah mesaj: Libyalı olmayan tüm askeri birlikler...
Dünya

Mısır ile yapılan ortak toplantıda Rusya'dan küstah mesaj: Libyalı olmayan tüm askeri birlikler...

Libya'nın meşru hükümetinin çağrısıyla Libya topraklarında faaliyet gösteren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstü kapalı hedef alan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Libyalı olmayan tüm silahlı grupların ve askeri birliklerin ülkeden çekilmesi"ni istedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 20:14:00 -
Mısır ile yapılan ortak toplantıda Rusya'dan küstah mesaj: Libyalı olmayan tüm askeri birlikler...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'daki bakanlık konutunda Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular da ele alındı.

Türkiye'ye üstü kapalı mesaj

Mısırlı mevkidaşı ile Libya'daki durumu ele aldıklarını da ifade eden Türkiye'ye üstü kapalı mesaj veren Lavrov, ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi gerektiğini savunarak, "Libyalı olmayan tüm silahlı grupların ve askeri birliklerin ülkeden çekilmesi konusuna değindik. Bizim duruşumuz net. Mevcut dengenin bozulmaması için kademeli ve eş zamanlı olarak gerçekleşmeli" diye konuştu.

Libya'da gayri meşru olarak faaliyet gösteren Rus ordusuyla ilgili tek kelime etmeyen Lavrov ayrıca, Mısırlı mevkidaşı ile Libya konulu Cenevre görüşmelerinde alınan kararların uygulanması konusunda nasıl destek olabileceklerini istişare ettiklerini belirtti.

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