  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Taliban Afganistan’ın birçok bölgesini ele geçirmeye devam ediyor!
Afganistan’da sivilleri canlı kalkan olarak bakın nasıl kullanıyorlar!
3 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Mısır ile Liverpool arasında Salah krizi çıktı
Spor Mısır ile Liverpool arasında Salah krizi çıktı
Spor

Mısır ile Liverpool arasında Salah krizi çıktı

Liverpool, Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek Mısır Milli Futbol Takımı için Mohamed Salah'a izin vermedi. Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Ahmed Megahed takımın kararlarına saygı duyduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 23:46:00 -
Mısır ile Liverpool arasında Salah krizi çıktı

Tokyo Olimpiyatları'nın başlamasına sayılı günler kala Mısır ve Liverpool arasında Mohamed Salah krizi yaşanıyor. İngiliz devi, olimpiyatlarda yarışacak Mısır Milli Futbol Takımı'nda oynaması için Mohamed Salah'a izin vermedi.

Liverpool'un kararını BBC Africa'ya açıklayan Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Ahmed Megahed, "Uzun zamandır konuşuyoruz çünkü Salah Olimpiyat Oyunları'nda oynamak istiyor. Ama kulüp bu konuda açık değil. Haziran'da izin vermeyeceklerini öğrenmiştim ama saygı duyuyorum kararlarına. Salah'a izin vermeleri için Liverpool'la birçok kez iletişime geçtim ama reddettiler" ifadelerini kullandı.

23 Temmuz - 8 Ağustos arasında gerçekleştirilecek Tokyo Olimpiyatları'nda C Grubu'nda mücadele edecek Mısır'ın rakipleri İspanya, Arjantin ve Avustralya.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay