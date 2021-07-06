Mısır ile Liverpool arasında Salah krizi çıktı

Tokyo Olimpiyatları'nın başlamasına sayılı günler kala Mısır ve Liverpool arasında Mohamed Salah krizi yaşanıyor. İngiliz devi, olimpiyatlarda yarışacak Mısır Milli Futbol Takımı'nda oynaması için Mohamed Salah'a izin vermedi.

Liverpool'un kararını BBC Africa'ya açıklayan Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Ahmed Megahed, "Uzun zamandır konuşuyoruz çünkü Salah Olimpiyat Oyunları'nda oynamak istiyor. Ama kulüp bu konuda açık değil. Haziran'da izin vermeyeceklerini öğrenmiştim ama saygı duyuyorum kararlarına. Salah'a izin vermeleri için Liverpool'la birçok kez iletişime geçtim ama reddettiler" ifadelerini kullandı.

23 Temmuz - 8 Ağustos arasında gerçekleştirilecek Tokyo Olimpiyatları'nda C Grubu'nda mücadele edecek Mısır'ın rakipleri İspanya, Arjantin ve Avustralya.