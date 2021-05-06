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Dünya Mısır ile ilk temas başladı
Dünya

Mısır ile ilk temas başladı

Türkiye ve Mısır dışişleri bakanlıkları heyetleri arasındaki siyasi istişareler Kahire’de başladı. Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Hafız, Dışişleri Bakanlığı konutunda başlayan siyasi görüşmelere Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza ile Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın başkanlık ettiğini belirtti. Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, “İstikşafi görüşmeler iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili düzeyde ve bölgesel bağlamda normalleşmesine yol açabilecek gerekli adımlar üzerinde odaklanacaktır” denildi. Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Türkiye ve Mısır arasında, önce istihbaratlar arasında açılan kanalın, dışişleri bakanlıkları aracılığıyla devam etmesinde mutabık olunduğunu söylemişti.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 10:18:00 -
Mısır ile ilk temas başladı

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Mısır ve Türkiye ilişkilerin normalleşmesi için 8 yıl aradan sonra ilk defa önemli bir adım atıldı. Yapılan istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulurken, normalleşme sürecinin bölgede oluşturacağı etkileri uzmanlar Akit’e değerlendirdi. Mısır ile ilişkilerin normalleşmesinin iki ülke açısından önemli bir kazanım olacağını söyleyen Milli Savunma Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Stratejist Doç. Dr. Mehmet Naci Efe, “Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkiler eğer Libya ile kurulan dostluk düzeyine çıkarılırsa ve buna müteakiben iki ülke arasında bir deniz yetki anlaşması imzalanırsa Türkiye’nin, Akdeniz üzerindeki varlığı daha da kuvvetlenecektir ve Yunanistan, Fransa gibi ülkelere karşı daha etkin bir politika izlememize yardımcı olacaktır” dedi. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kıbrıs Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emete Gözügüzelli de, “Malum Mısır da geçmişte bölgede enerji devi olmak için çalışmalar yaptı. Ancak şimdiye kadar yapılan bütün enerji planları Türkiye üzerinden gerçekleştiği için Mısır’ın da Türkiye ile yakınlaşmaya ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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