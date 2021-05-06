Mısır ile ilk temas başladı

Oğuzhan Gültekin Ankara

Mısır ve Türkiye ilişkilerin normalleşmesi için 8 yıl aradan sonra ilk defa önemli bir adım atıldı. Yapılan istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulurken, normalleşme sürecinin bölgede oluşturacağı etkileri uzmanlar Akit’e değerlendirdi. Mısır ile ilişkilerin normalleşmesinin iki ülke açısından önemli bir kazanım olacağını söyleyen Milli Savunma Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Stratejist Doç. Dr. Mehmet Naci Efe, “Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkiler eğer Libya ile kurulan dostluk düzeyine çıkarılırsa ve buna müteakiben iki ülke arasında bir deniz yetki anlaşması imzalanırsa Türkiye’nin, Akdeniz üzerindeki varlığı daha da kuvvetlenecektir ve Yunanistan, Fransa gibi ülkelere karşı daha etkin bir politika izlememize yardımcı olacaktır” dedi. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kıbrıs Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emete Gözügüzelli de, “Malum Mısır da geçmişte bölgede enerji devi olmak için çalışmalar yaptı. Ancak şimdiye kadar yapılan bütün enerji planları Türkiye üzerinden gerçekleştiği için Mısır’ın da Türkiye ile yakınlaşmaya ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.