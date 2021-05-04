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Dünya Mısır ile Fransa arasında 'gizli' imza
Dünya

Mısır ile Fransa arasında 'gizli' imza

Mısır'ın başkenti Kahire'de Fransız ve Mısırlı heyet arasında yapılan gizli görüşmede, Fransa'dan 3.75 milyar euro karşılığında, 30 Rafale savaş uçağı satın almak için imzalar atıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 03:22:00 -
Mısır ile Fransa arasında 'gizli' imza

Reuters'ta yer alan habere göre, bir Fransız hükümet kaynağı, Mısır'ın 30 Rafale uçağı satın almak için Fransa ile el sıkıştığını öne sürdü.

Anlaşma gizli

Yaklaşık 3.75 milyar euro değerindeki anlaşma için 26 Nisan tarihinde Mısır'ın başkenti Kahire'de 'gizli' görüşmeler yapıldığı, basına kasıtlı olarak açıklama yapılmadığı ve görüntü verilmediği öne sürüldü.

Ödeyemezlerse Fransa ödeyecek

Yaklaşık 200 milyon euro'luk da füze alacağı vurgulanan Mısır'ın, borcunu ödeyememesi durumunda Fransız hazinesinin borcun yüzde 85'ini karşılayacağı ifade edildi.

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