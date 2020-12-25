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Dünya Mısır İhvanı duyurdu: Reddediyoruz
Dünya

Mısır İhvanı duyurdu: Reddediyoruz

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), terör devleti İsrail ile her türlü normalleşme girişimini reddettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 01:04:00 -
Mısır İhvanı duyurdu: Reddediyoruz

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), terör ve işgal devleti İsrail ile her türlü normalleşme girişimini reddettiğini açıkladı.

İhvandan yapılan yazılı açıklamada, "İsmi her ne olursa olsun İsrail ile her türlü normalleşme girişimini ve yolunu reddediyoruz. Kimin yaptığına veya kimin bu işin içine dahil olduğuna bakılmaksızın bu tutum değişmez." ifadelerine yer verildi.

Bu girişimlerin İsrail'in yasallaşmasını ve Filistinlilerin haklarının ellerinden alınmasını sağladığı vurgulanan açıklamada, İhvanın onlarca senedir bu tutumu ortaya koyan onlarca resmi açıklama yaptığı ve bugün bunu yeniden açık bir şekilde duyurduğu bildirildi.

Açıklamada, İhvanın, Filistin halkının haklı davasını destekleme, başkenti Kudüs olan bağımsız devletini kurma ve topraklarını özgürleştirmeye yönelik destekleyici tutumunu sürdürdüğü kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle işgalci İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Bu iki ülke, 1979’da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından terörist İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü ve dördüncü Arap ülkeleri olmuştu.

Daha sonra Sudan ve Fas da bu skandal sürece katılmıştı.

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