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Dünya Mısır İhvanı duyurdu: Darbeci Sisi yönetimi harekete geçti
Dünya

Mısır İhvanı duyurdu: Darbeci Sisi yönetimi harekete geçti

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), darbeci Mısır yönetimini, 25 Ocak 2011 devriminin yıl dönümü öncesinde ülke genelinde geniş çaplı gözaltı operasyonları yürütmekle suçladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 18:05:00 - 2020-12-26 18:09:02
Mısır İhvanı duyurdu: Darbeci Sisi yönetimi harekete geçti

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen darbeci Sisi'nin yönetimini, 25 Ocak 2011 devriminin yıl dönümü öncesinde ülke genelinde geniş çaplı gözaltı operasyonları yürütmekle suçladı.

İhvan Sözcüsü Talat Fehmi, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'ın illerinin çoğunda rastgele gözaltı operasyonlarıın artarak yayıldığını bildirdi.

Operasyonlarda çok sayıda masum insanın gözaltına alındığını ve bunların arasında bazı iş adamlarının da bulunduğunu belirten Fehmi, gözaltına alınanların İhvan üyesi olup olmadığı ve sayılarıyla ilgili bilgi vermedi.

Masum insanlara yönelik gözaltı operasyonlarının durdurulmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Fehmi, uluslararası insan hakları örgütlerini ve kuruluşları, gözaltına aldığı masum insanları serbest bırakması için darbeci Mısır rejimine baskı yapmaya çağırdı.

Mısır dışında yaşayan İnsan Hakları Adalet Kurumu adlı sivil toplum örgütünün müdürü Mahmud Cabir, 24 Aralık'ta yaptığı açıklamada, çoğunluğu İhvan'a üye olmakla suçlanan onlarca kişinin gözaltına alındığını bildirmişti. Cabir, geçen beş gün boyunca bazı kentlerde yapılan gözaltı operasyonlarına ilişkin başında bulunduğu kurumun oldukça dikkatli çalışma yaptığını söylemişti.

Fakat, yurtdışından İhvan'a yakınlığıyla bilinen Vatan televizyon kanalı sosyal medya hesabında, Mısır makamlarının ülkede geniş çaplı gözaltı operasyonları düzenlediğine ve zamanlamasının 25 Ocak devriminin yıldönümü öncesinde gerçekleşmesine dikkat çekilmişti.

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Yorumlar

Eyman

Ey kafir sisi! Korkunun ecele faydası yoktur. Sonun felaket olacaktır inşallah. Allah seni kahredecektir inşallah. Yüzyılın mısır firavunu olarak kıyamete kadar lanetle anılacaksın. Sana veyl olsun.
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Velid

Korkunun ecele faydası yok. kendinden önceki bütün diktatörler gibi onursuzca geberecek.
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