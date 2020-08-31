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Gündem Mısır halkının verdiği cevap dikkat çekti! 'Türkiye için savaşır mısınız?'
Gündem

Mısır halkının verdiği cevap dikkat çekti! 'Türkiye için savaşır mısınız?'

Arap ülkesi Mısır'da yapılan bir ankette katılımcıların, "Türkiye için savaşır mısınız?" sorusuna yüzde 15,3 "Evet" demesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 14:06:00 -
Mısır halkının verdiği cevap dikkat çekti! 'Türkiye için savaşır mısınız?'

Mısır’da yaşayan 1047 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları dikkat çekti. Mısır halkının Türkiye’yi sevdiğini açıkça belli olduğu ankette İslam aleminin lideri olarak Türkiye görüldü.

Darbeci Sisi’nin kara propagandalarına boyun eğmeyen halk, İsrail ile iç içe olan yönetime karşı Filistin’den yana tavrını ortaya koydu.

Araştırmada halka, “Kendi ülkeniz dışında İslam dünyasının lider ülkesi hangisidir?”, "Türkiye için savaşır mısınız?" soruları yöneltildi.

"Türkiye için savaşır mısınız?" sorusuna katılımcıların cevabı, yüzde 15,3 "Evet" oldu.

Dikkat çeken oran Mısır halkının Türkiye’yi kendine yakın gördüğünü göstermiş oldu.

Araştırmada, ‘’İslam dünyasının lider ülkesi hangisidir?” sorusuna ise katılımcıların %31,4’ü Türkiye, %10,4’ü Suudi Arabistan dediği ortaya çıktı.

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Yorumlar

Murat

Az. %50 ye yakın olmalıydı bu oran
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Remzi-1461

O anketler yapılırken insanların ankette kalbinden geçeni söyleyebilme özgürlüğü var mı?
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