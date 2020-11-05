Mısır halkından darbeci Sisi'ye tokat gibi cevap

İslam ve Müslümanlar ile ilgili tepki çeken ifadelerinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik tepkiler devam ediyor.

Mısır'daki bir pastanede Cumhurbaşkanı Macron'un fotoğrafının olduğu sosyal mesafe uyarılarının yere yapıştırılması sosyal medyada gündem oldu.

Yere yapıştırılan, üzerlerinde Emmanuel Macron'un fotoğrafının bulunduğu sosyal mesafe uyarılarında "Lütfen burada durun" ibaresi yer alıyor.

Alimi tutuklattı

Fransa ile yakın ilişkilerini korumak isteyen Sisi, Mısır'da boykot çağrılarının kesilmesi yönünde talimatını verdi.

Sisi'nin bu çağrısı sonrası Mısırlı Alim Mustafa el-Adavi de, Fransız ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulunduktan sonra Mısırlı yetkililer tarafından tutuklandı.